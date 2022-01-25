نجل #خالد_سامي يطمئن الجمهور على حالته الصحية.. ويتوعد هؤلاء بالملاحقة القانونية

كشف تركي نجل الفنان خالد سامي، عن آخر تطورات حالة والده الصحية، وذلك بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا استلزمت نقله للعناية المركزة بعد توقف القلب.

وقال «تركي»، عبر حسابه على تويتر: «الحمد لله الحالة مستقرة، ولكن مازالت بالعناية المركزة».

وأضاف: «أنا متواجد عنده اليوم واجتمعت مع الطاقم الطبي، وبإذن الله خروجه من العناية المركزة قريبًا».

وتابع: «الأشخاص اللي ينشرون الإشاعات تمّ تصوير كلامهم جميعًا ورفعه للنيابه العامة.. نشر الإشاعات شيء غير مقبول»، وذلك في رده على مروجي شائعة وفاة والده قبل أيام.

كان الفنان خالد سامي، خضع لعملية زراعة كبد، العام الماضي، وذلك بعد معاناة من المرض استمرت على مدى الأعوام الماضية، إلا أنه تعرض لانتكاسة صحية بعدها بعدة أشهر نقل على إثرها للمستشفى ثم دخل في غيبوبة ومكث بالعناية المركزة.