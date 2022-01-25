الحكومة اليمنية تدين القصف الحوثي لحي الشماسي في تعز .. وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك

أدانت الحكومة اليمنية،اليوم،استهداف الحوثيين لحي الشماسي في تعز بقذائف الهاون مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك ضد الإرهاب الحوثي و استهداف المدنيين.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: “ندين ونستنكر باشد العبارات جريمة إستهداف مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران منازل المواطنين في حي الشماسي بمدينة تعز بعدد من قذائف الهاون أطلقتها من مواقعها في تبة السلال، والذي أسفر عن مقتل امرأة (أنيسة على عبده) حرقا،وإصابة زوجها وابنها بحروق بليغه، واحتراق منزلهم بالكامل

و أكد الإرياني أن مليشيا الحوثي تواصل منذ الانقلاب استهدافها الممنهج للأحياء السكنية في مدينة تعز وغيرها من المناطق المحررة بهدف الايقاع بأكبر قدر من الضحايا المدنيين، في ظل صمت وتراخي دولي، تعتبره المليشيا ضوء اخضر للاستمرار في ارتكاب جرائمها اليومية التي يذهب ضحيتها الابرياء من الأطفال والنساء

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان والمبعوثين الاممي والأمريكي بإدانة واضحة وصريحة لجرائم القتل اليومي الذي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، والعمل بشكل فوري على اعادة إدراجها ضمن قوائم الارهاب، وملاحقة ومحاكمة قياداتها وضمان عدم افلاتهم من العقاب