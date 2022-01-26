واشنطن تحذّر #بيلاروس: ردنا “حاسم” لو ساعدتم الروس على غزو #أوكرانيا

حذّرت الولايات المتحدة امس الثلاثاء بيلاروس من رد انتقامي في حال ساعدت حليفتها روسيا على غزو أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس “لقد أوضحنا لبيلاروس أنها في حال سمحت باستخدام أراضيها في هجوم ضد أوكرانيا ستواجه رداً سريعاً وحاسماً من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا”.

وتابع برايس “في حال حصل غزو انطلاقا من بيلاروس، إذا تمركزت قوات روسية بشكل دائم على أراضيها، قد يتعيّن على حلف شمال الأطلسي أن يجري إعادة تقييم لطريقة انتشار قواتنا الخاصة في الدول المحاذية لبيلاروس”.

ورئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد قمع احتجاجات حاشدة مناهضة له طعنت بشرعية فوزه بولاية رئاسية جديدة.

والشهر الماضي أعلن لوكاشنكو عن مناورات عسكرية مشتركة بين بلاده وروسيا، ما دفع بالولايات المتحدة إلى التحذير من خطر دخول أسلحة نووية إلى البلاد.

وجاء ذلك بعدما نشرت روسيا عشرات الآلاف من جنودها عند الحدود مع أوكرانيا، مما دفع الدول الغربية إلى إطلاق تحذيرات من أي غزو للجمهورية السوفياتية السابقة الغربية التوجّه.