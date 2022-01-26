وفاة الكاتب الصحفي المصري #ياسر_رزق

غيب الموت الكاتب الصحفي المصري البارز، ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” السابق.

وأشارت البوابة الإلكترونية لمؤسسة أخبار اليوم، إلى أن ياسر رزق، توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات، وتوفي على الفور.

كما نشر عدد من الصحفيين وأصدقاء الفقيد خبر وفاته عبر صفحاتهم بمواقع شبكات التواصل الاجتماعي، وكتب محمود مرسي، نائب رئيس تحرير الأهرام، عبر حسابه بموقع “تويتر”: “‏إنا لله وإنا اليه راجعون. توفي إلى رحمة الله تعالى الكاتب الصحفي الكبير المحترم صديقنا ‎ياسر رزق، اللهم ارحمه واغفر له”.

كما أعلن جمال حسين، الكاتب الصحفي بجريدة أخبار اليوم، خبر وفاة ياسر رزق في تغريدة عبر حسابه بموقع فيسبوك، قال فيها: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. ياسر رزق في ذمة الله، اللهم ارحمه رحمة واسعة”.

ويعد ياسر رزق من أبرز وأشهر الصحفيين في مصر والعالم العربي، وقبل أيام احتفل بصدور كتابه الجديد “سنوات الخماسين”، والذي يوثق الأحداث خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 2011 إلى يونيو/ حزيران 2013 وهي الفترة الصاخبة والمليئة بأهم الأحداث التي غيرت وجه الحياة في مصر.

وأقيمت بدار الأوبرا المصرية ندوة لمناقشة الكتاب أدارها الدكتور سامي عبد العزيز، كما شارك في المناقشة جمع من السياسيين والمفكرين، شمل: الوزير الأسبق منير فخري عبدالنور، ووزير النقل الأسبق جلال السعيد، ورئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، والكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق.