جامعة_شقراء تستضيف برنامج “ممارس جودة أكاديمي” بالتعاون مع تقويم التعليم

استضافت جامعة شقراء، ممثلة في وكالة التطوير والجودة، برنامج “ممارس جودة أكاديمي”، والذي تنظمه هيئة تقويم التعليم والتدريب على مدى أربعة أيام خلال الفترة من 20-23/6/1443هـ، بمشاركة 30 متدربًا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

ويهدف البرنامج إلى التعريف بأسس التقويم ومفاهيمه، وكيفية قياس مخرجات التعلم، إضافة إلى التحليل الكمي والوصفي للبيانات، ومؤشرات الأداء والمقارنة المرجعية، وضمان الجودة الأكاديمية، وإعداد تقرير الدراسة الذاتية.

من جهته، أوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور منصور المالكي: “أن هذه الدورة تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية في جامعة شقراء، والتي تحظى بمتابعة مباشرة من إدارة الجامعة ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، ونسعى من خلالها إلى تأهيل أول دفعة لممارسي الجودة الأكاديمية بالجامعة للمساهمة في تحقيق خطوة استراتيجية تتمثل في اكتساب المعرفة ونقلها لبقية المنسوبين.

مضيفًا بأنه جار العمل حالياً على تنفيذ عدة مشاريع تطويرية في كافة مناحي العمل الأكاديمي، ومن ذلك مشروع تطوير الخطط الدراسية والبرامج الأكاديمية، ومشروع تطوير المقررات العامة وسمات الخريجين، بالإضافة إلى مشروع الاعتمادات البرامجية في مرحلته الأولى.

وأشار المالكي، إلى أن هذا البرنامج يسهم في مساعدة المتدربين على اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لممارسة عمل الجودة الأكاديمية، والاستفادة من الدروة التدريبية والمتضمنة التعريف بالجودة ومعاييرها، ومؤشرات الأداء والمقارنة المرجعية، وصياغة مخرجات التعلم وقياسها، وضمان الجودة في المؤسسات والبرامج الأكاديمية.

هذا ومن المتوقع أن يكون المتدرب بعد اجتياز هذا البرنامج قادرًا على العمل في مجال الجودة في المؤسسات والبرامج الأكاديمية، ومؤهلًا للالتحاق بالدروة التدريبية “مراجع اعتماد أكاديمي”.

كما سيحصل المتدربون في نهاية البرنامج على شهادة ممارس جودة أكاديمي من أعلى جهة وطنية في المجال ممثلة في هيئة تقويم التعليم والتدريب.