رينارد: مستعدون لمواجهة منتخب عمان والطريق إلى كأس العالم لم ينته بعد

تحدث المدير الفني للمنتخب السعودي “إيرڤي رينارد”، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، للحديث عن استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب عمان ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، وقال: “لازال لدينا أربع مباريات قبل نهاية التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، لذا يوم غدٍ سنكون أمام مباراة من المباريات المهمة”.

وعن غياب اللاعب “سلمان الفرج” عن تشكيلة الأخضر، قال رينارد: ” غياب سلمان الفرج يشكل غيابًا كبيرًا في تشكيلة الأخضر، لكن حينما نعود إلى المباريات الماضية للمنتخب في التصفيات فسنلاحظ معاناتنا مع الغيابات المهمة، وهذه الظروف جزء من كرة القدم لابد أن يكون لديك التشكيلة التي لديها الرغبة لتقديم الأداء الجيد”.

وعن جاهزية الأخضر مع اقتراب نهاية التصفيات، قال رينارد: “بالطبع مستعدون لهذه المرحلة منذ المباراة الأولى لنا في التصفيات الآسيوية، ونعلم جيدًا بأن الطريق إلى كأس العالم لم ينته”. وأضاف قائلاً: ” سنلعب يوم غدٍ أمام منتخب جيد وأحترمه كثيرًا، ولقد شاهدت المنتخب العماني عن كثب في المباريات الماضية وكأس العرب، وأعلم تمامًا إذا ما أردنا الفوز غدًا لابد أن نكون في أفضل حالتنا”.

من جانبه تحدث لاعب المنتخب السعودي سامي النجعي عن المواجهة قائلاً: “مباراة مهمة وصعبة ولن تكون سهلة على المنتخبين، وخصوصاً أن لدينا هدفًا ومن أجل الوصول لذلك ستكون جميع المباريات المتبقية مهمة وصعبة”.