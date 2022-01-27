ارتفاع #أسعار_الذهب اليوم في #السعودية.. وعيار 21 عند 192.09 ريال

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية، الخميس 27 يناير/كانون الثاني 2022، رغم تراجع أسعار المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

وسجل جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، 219.52 ريال (58.51 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في السعودية اليوم، 192.09 ريال (51.20 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، صباح اليوم الخميس، إلى 164.64 ريال (43.89 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية، اليوم الخميس، فقد زاد سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 128.06 ريال (34.13 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس، نحو 6827 ريالا (1820 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الخميس في السعودية، نحو 1537 ريالا (409.61 دولار).

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب بنحو 23 دولارًا في نهاية تعاملات أمس الأربعاء، مع ارتفاع العملة الأمريكية، قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

كما تعرضت أسعار المعدن للضغط مع ارتفاع الأسهم وعوائد السندات الأمريكية، رغم التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا.

وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب -تسليم شهر أبريل/نيسان- بنحو 1.2%، ما يعادل 22.80 دولارًا، ليصل إلى مستوى 1829.70 دولار للأوقية.

وانخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.9%، ليسجل 1831.61 دولار للأوقية.

وفي التوقيت نفسه، تراجع سعر العقود الآجلة للفضة -تسليم مارس/آذار- بنسبة 0.4%، مسجلًا 23.81 دولار للأوقية.

بينما صعد سعر البلاتين الفوري بنسبة 1.26%، مسجلًا 1049.86 دولار للأوقية، وارتفع سعر البلاديوم الفوري بنحو 7%، ليسجل مستوى 2355.55 دولار للأوقية.

وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسة، بنحو 0.1% إلى 96.06 نقطة.