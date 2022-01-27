جامعة شقراء تستضيف الاجتماع الثامن عشر للجنة عمداء كليات العلوم الطبية التطبيقية بالمملكة

برعاية رئيس جامعة شقراء أ.د. علي بن محمد السيف استضافت الجامعة أمس الأربعاء 23/6/1443هـ، فعاليات الاجتماع الثامن عشر للجنة عمداء كليات العلوم الطبية التطبيقية بالجامعات السعودية، وذلك في مقر المدينة الجامعية بمحافظة شقراء، بمشاركة 28 أكاديميًا يمثلون عمداء كليات العلوم الطبية التطبيقية من مختلف الجامعات السعودية.

والتقى وكيل جامعة شقراء للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز السياري بعمداء كليات العلوم الطبية التطبيقية بالجامعات السعودية والذي بدوره رحب بضيوف الجامعة ، معربًا عن اعتزاز الجامعة ومنسوبيها باستضافة هذه التظاهرة العلمية، والتي تضم نخبة من الأكاديميين يمثلون قيادات الكليات الطبية التطبيقية بالمملكة.

مشيرًا إلى أن كل ما قدمته هذه اللجنة على مدار اجتماعاتها من توصيات ومقترحات هو خدمة للوطن وللمجتمع وللأجيال القادمة سعيًا لتأهيل وإعداد جيل قادر على تحقيق الكثير من الآمال والطموحات.

وفي بداية الاجتماع، ألقى رئيس اللجنة الدكتور قاسم المعيدي، كلمة هنأ خلالها الحضور بانطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 1443، سائلًا الله تعالى أن يكتب للجميع التوفيق والنجاح، ولوطننا الغالي مزيد من التقدم والرخاء.

مقدمًا الشكر لجامعة شقراء على رعايتها للدورة الحالية من اجتماع اللجنة، وعلى وما لمسه الضيوف من حفاوة وكريم استقبال وتنظيم مميز لجميع مراحل عقد الاجتماع والذي نطمح من خلاله في مختلف كلياتنا وتخصصاتها الحيوية إلى غدٍ واعد ومستقبل يبشر بكل إبداع وتميز بإذن الله تعالى.

عقب ذلك، تحدث الدكتور سامر الحربي عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بشقراء، رحب خلالها بزملائه عمداء كليات العلوم الطبية التطبيقية بالمملكة المشاركين في الاجتماع المنعقد في رحاب جامعة شقراء تحت رعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، قائلًا “لا يخفى عليكم أهمية أعمال اللجنة في رسم الاستراتيجيات التي تسير عليها كليات العلوم الطبية التطبيقية.

مما يتطلب منا العمل الجاد والمستمر وتقديم الدراسات المستقبلية للخروج بتوصيات يمكن من خلالها تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بمتطلبات التعليم والصحة.

هذا، وقد ناقش الحضور عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من متابعة تنفيذ توصيات الاجتماعات السابقة، وأبرز المحاور والمقترحات الحديثة المتعلقة بالشأن الأكاديمي بكليات العلوم الطبية التطبيقية بالمملكة، وآلية العمل فيها وتوحيد بعض التنظيمات والإجراءات بينها.

كما تمت متابعة اجتماع اللجنة مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وحصر البرامج الأكاديمية القائمة بكليات العلوم الطبية التطبيقية، وتحديد معايير اختيار أعضاء اللجان التخصصية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والمحاور المدرجة حديثاً على جدول الاعمال.

وتخلل برنامج الاستضافة جولة سياحية شملت زيارة للبلدة التاريخية بشقراء والوقوف على أبرز المعالم الرئيسية بالمحافظة، وذلك بهدف تعريف الضيوف على ما تضمه المحافظة من معالم تاريخية وثقافية وحضارية منها المسرح الروماني والأسواق الشعبية القديمة ومعالم تراثية مختلفة تسهم في خلق تجربة سياحية لضيوف الجامعة.