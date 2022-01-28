مفتي لبنان لحكومتها.. ردوا بـ”إيجابية” على الأفكار الخليجية

شدّد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال لقاء جمعهما في السراي الحكومية اليوم الجمعة على أهمية أن يكون الرد الرسمي اللبناني على الأفكار الخليجية إيجابياً.

وزار المفتي دريان قبل ظهر اليوم الجمعة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في السراي الحكومي “وعقدا خلوة تناولت الشؤون الوطنية الراهنة. وانضم إلى جانب من الاجتماع وزير الصحة العامة فراس أبيض”، بحسب بيان صادر عن دار الفتوى.

وأطلع الرئيس ميقاتي المفتي “على الجهود التي تبذل لتوطيد علاقات لبنان مع الأشقاء العرب وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، وفي هذا الإطار كان تشديد مشترك على أهمية أن يكون الرد الرسمي اللبناني على الأفكار الخليجية إيجابياً بما يتوافق مع الثوابت الوطنية وعلاقات لبنان التاريخية مع محيطه”.

وقال ” إننا نقدر لسماحته حكمته والمواقف الوطنية التي يعبر عنها لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة وبالدور الجامع الذي تمثله دار الفتوى”.

وأضاف “إن التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان واللبنانيين تتطلب أولاً وحدة الصف الوطني بين جميع المكونات اللبنانية ووحدة الصف الإسلامي، ونحن نعول على حكمة سماحته وتوحيد كل الجهود في سبيل جمع الشمل”.

من جهته ،ثمن مفتي الجمهورية “عالياً الجهود التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء في شتى المجالات ، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، حيث يقارب رئيس مجلس الوزراء المواضيع الوطنية والداخلية بروح المسؤولية العالية، وبما يتناسب مع الدور الوطني الجامع لرئاسة مجلس الوزراء”.

وأكد أن ” دار الفتوى هي حاضنة لجميع اللبنانيين وتشكل رمز الاعتدال والانفتاح على كافة المكوّنات اللبنانية”.

يذكر أن وزير خارجية الكويت ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح كان قد قام يوم السبت الماضي بزيارة رسمية للبنان استمرت يومين، في إطار إجراءات لإعادة بناء الثقة مع لبنان، وحمل الوزير الصباح ثلاث رسائل إلى المسؤولين اللبنانيين تتعلق بالتضامن مع الشعب اللبناني ودعوة لبنان لعدم التدخل بشؤون الدول العربية وإيفاء لبنان بالتزامته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية.

وسيحمل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب الرد اللبناني على الرسائل التي حملها الوزير الصباح، إلى الاجتماع الوزاري العربي الذي سيعقد في الكويت في نهاية الأسبوع الجاري.