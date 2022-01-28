الجيش اليمني يدمر 3 أطقم تابعة لمليشيا الحوثي بما عليها من عتاد وأفراد

دمرت مدفعية الجيش اليمني ثلاثة أطقم تابعة لمليشيا الحوثي بما عليها من عتاد وأفراد في الجبهة الشمالية الغربية.

في السياق، أعلنت قوات ألوية العمالقة الموالية للحكومة اليمنية اليوم الجمعة، انتهاء عمليتها العسكرية ضد مسلحي الحوثيين، شرقي البلاد، وإعادة تموضع قواتها في محافظة شبوة.

وقالت ألوية العمالقة في بيان لها، إنها “استكملت عملية إعصار الجنوب، التي تكللت بتحرير مديريات بيحان في محافظة شبوة، ومديرية حريب في مأرب، من قبضة الميليشيات الحوثية”.

وأشارت إلى أن قواتها أعادت تموضعها في محافظة شبوة، ونقلت ألويتها إلى “عرينها بجاهزية عالية، بعد تحرير مديريات بيحان و حريب، وتأمينها لمحافظة شبوة بشكل كامل”.

وكانت وحدات من ألوية العمالقة، قد انتقلت إلى محافظة شبوة، لتعزيز قوات الجيش الوطني الموجودة هناك بهدف تحرير المناطق التي سيطر عليها الحوثيون في سبتمبر (أيلول) الماضي.

ومطلع الشهر الجاري، شهدت المحافظة معارك عنيفة بين الجانبين، تمكن من خلالها الجيش تحرير مديريات شبوة كافة، وانسحب الحوثيون باتجاه محافظتي مأرب والبيضاء.