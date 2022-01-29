بتوجيهات ملكية.. “100 ألف مصحف” تتهيّأ لتتسلّمها #مصر في مراسم

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، تسلّم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الدفعة السادسة من هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- يحفظه الله- البالغة (100) ألف نسخة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام، وترجمات القرآن الكريم إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث ستجري مراسم تسليم الهدية بمقر سفارة المملكة في العاصمة القاهرة، غداً الأحد، بعد أن تمّ وصول الشحنات كافة لميناء العين السخنة بجمهورية مصر.

وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين سمو الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على العناية والاهتمام بكل ما يخدم كتاب الله العزيز طباعةً ونشراً وتعليماً، مشيراً إلى أن هذه الهدية التي وجّه الملك بتقديمها للأشقاء في مصر وغيرها من دول العالم هي رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.

وأوضح أن هذه الدفعة من الهدية الملكية الغالية التي تتشرّف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالإشراف عليها ومباشرة إرسالها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، هي امتداد لما تمّ إرساله ليصل إجمالي النسخ التي وصلت إلى مصر قرابة ربع مليون نسخة من المصحف الشريف لتوزيعها بالتنسيق مع مقام وزارة الخارجية ممثلة بالسفارة السعودية على الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية إنفاذاً للتوجيه السامي الكريم وتماشياً مع الرسالة السامية التي تضطلع بها المملكة نحو خدمة كتاب الله ونشره للمسلمين في العالم بملايين النسخ سنوياً وبالمجان.

وبيّن أن هذه الهدية التي تتشرّف وزارة الشؤون الإسلامية بإرسالها للمسلمين بالعالم، وهي أغلى هدية من أكبر مطبعة شيّدتها المملكة لخدمة القرآن الكريم، وتحظى بعناية واهتمام المسلمين بالعالم، منوّهاً بما تمّ من ارتفاع معدل إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف من تسعة ملايين نسخة سنوياً إلى عشرين مليون نسخة سنوياً، وتحقق ذلك -ولله الحمد- بفضل الله، ثم بالدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة دؤوبة من سمو ولي العهد -حفظهما الله-.

ونوّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في ختام تصريحاته، إلى أنه بفضل الله، ثم بما توليه قيادة المملكة على مدى التاريخ من دعمٍ وجهودٍ لنشر وطباعة المصحف الشريف، فقد بلغ إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف حتى نهاية عام ٢٠٢١ أكثر من ٣٤٥ مليون نسخة، وُزع منها أكثر من ٣٢٠ مليون نسخة هدية من حكومة المملكة العربية السعودية للمسلمين في أرجاء المعمورة، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة عزها وتقدمها واستقرارها، وأن يجزي ولاة أمرها خير الجزاء.