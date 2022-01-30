ترامب منتقداً بايدن: قبل إرسال قوات إلى #أوروبا كان عليك حماية حدودنا

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سياسات الرئيس جو بايدن، ووصفها بالضعيفة وقليلة الكفاءة، محذراً من حرب عالمية ثالثة بسببها.

وأضاف ترامب في كلمة أمام مؤيديه في مدينة كونروي أمس السبت “ضعف بايدن وعدم كفاءته يهددان بخطر حقيقي لحرب عالمية ثالثة”، وفق ما ذكر موقع “روسيا اليوم” اليوم الأحد.

وأشار ترامب، إلى أنه في رئاسة بايدن، زادت كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ إلى مستويات قياسية، وذكر بظروف انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

ونصح ترامب كذلك الرئيس الأمريكي بالاهتمام بوضع المهاجرين غير الشرعيين على الحدود مع المكسيك، وشدد على ضرورة إرسال القوات إلى هناك، وليس إلى أوروبا.

وقال ترامب: “قبل إرسال أي قوات لحماية حدود أوروبا الشرقية، كان عليه حماية حدودنا هنا في تكساس”.