برامج تدريبية في تأصيل منهج الاعتدال وتعزيز الأمن الفكري بجامعات سعودية

وقّعت جامعة الملك خالد، اتفاقية تعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بمعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال؛ لتقديم سلسلة برامج تدريبية في تأصيل منهج الاعتدال وتعزيز الأمن الفكري .

ومثّل جامعة الملك عبدالعزيز في الاتفاقية معالي رئيسها الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ومن جامعة الملك خالد معالي رئيسها الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.

وترتكز الاتفاقية على تحقيق تعاون مثمر، عبر إقامة برنامج تدريبي لـ 60 متدربًا من جامعة الملك خالد، وتقديم المقررات الأساسية لهم والمحاور الحيوية المعاصرة التي تكفل الانتساب الحضاري للإنسان السعودي إلى القيم الكونية والثقافة الإنسانية.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى إرساء أُسس التواصل الثقافي والحضاري والإنساني لدى المستفيد، وترسيخ مفاهيم الأمن الفكري، وتطبيق إستراتيجيات الذكاء الثقافي للتعامل مع الفرص والتحديات الفكرية في ظل ممارسات الإعلام الجديد، والعمل على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، والارتقاء بمستوى التعاون نحو مزيد من التكامل والتنسيق البناء.