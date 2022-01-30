السفير الياباني بالمملكة يكشف سر ظهوره بالزي السعودي .. وأسباب ارتباطه بالتراث العربي و الإسلامي

كشف السفير الياباني في المملكة، عن الكثير من أسرار علاقته بالمجتمع السعودي و التراث العربي و الإسلامي وخاصة اللغة العربية و الزي السعودي.

وقال السفير الياباني بالمملكة: تأثرت كثيراً بالتحولات التي تشهدها السعودية الآن، وكل هذه التحولات تسير نحو الاتجاه الصحيح.. وأشاهد الثقة الكبيرة لدى الشباب السعودي وقدرتهم على صنع مستقبل أفضل لهذا البلد

وعن سر ارتدائه للزي السعودي قال: “هذا “البشت” هدية من صديقي وكان لابد من ارتدائه ووضعته صورة لي على تويتر

وارتديته بنفسي ودلني بعض أصدقائي على تعديل بعض الأشياء

وبسؤاله عن توقعاته لمباراة المنتخب السعودي و الياباني قال أنا جوابي سيكون دبلوماسيا و سيأدي المنتخبان أداءً جيدا.

و أوضح أن زوجته سعيدة جدا بالعيش في السعودية، وتستمتع بحضور حفلات الزفاف

وتحدث السفير الياباني بالمملكة لبرنامج ياهلا عن علاقته بالثقافة الإسلامية وسبب تضمين خطاباته ورساءله لعبارات إسلامية مثل (السلام عليكم، الحمد لله، بسم الله)

وأكد أن الشباب السعودي لديهم ثقة كبيرة في أنفسهم وقدراتهم، وأصبحوا يعملون بجدية أكثر

وقال إن هناك كثير من الشركات والبنوك اليابانية المتواجدة في المملكة بفروعها، وأنا أنقل لرجال الأعمال في اليابان أن “المملكة تشهد تحولات كبيرة وعظيمة وسريعة، وبها كثير من الفرص الاستثمارية”

وقال السفير الياباني بالمملكة إن الرؤية “السعودية اليابانية” ترتكز على “التنوع والابتكار والقيم الناعمة”، ونعمل على نقل الصورة الحقيقية للمملكة لصانع القرار في اليابان من أجل تعزيز هذه الرؤية

و أوضح أن العلاقات (السعودية اليابانية) علاقات عريقة تمتد لأكثر من 65 عاماً، وزيارة خادم الحرمين “الملك سلمان” لليابان عام 2017 كانت نقطة تحول كبرى في تاريخ هذه العلاقات