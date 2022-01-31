قرقاش: التهديدات الإرهابية لن تجدي نفعا ونواجهها بما يضمن سيادتنا

أكد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن بلاده تواجه التهديدات الإرهابية بما يضمن أمنها وسيادتها.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “استفزازنا لن يجدي نفعاً فنحن لا نرى في تهديدات المنظمات الإرهابية وخيالاتهم المبنية على الأوهام أكثر من أمر عابر سيتم التعامل معه بما يضمن أمننا وسيادتنا الوطنية”.

وأضاف المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات قائلا: “مصممون على أهدافنا ورؤيتنا الاستراتيجية نحو المساهمة في بناء منطقة مستقرة ومزدهرة للجميع”.

وجاءت تغريدة قرقاش بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الإماراتية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي، موضحة، في بيان، أنه “لم ينجم عن الهجوم أي خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستي خارج المناطق المأهولة بالسكان”.

وتابعت: “نجحت قواتنا الجوية وقيادة التحالف في تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية”، مؤكدة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، وأنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من الاعتداءات كافة.