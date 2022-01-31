إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 375.2 مليوناً والوفيات إلى 5.7 ملايين

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 375 مليونا و241 ألفا و633 مصابا، حتى صباح الإثنين.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و681 ألفا و747 حالة، فيما تعافى 296 مليونا و534 ألفا و399 حالة.

سجّلت الهند خلال الساعات الـ 24 الماضية 209918 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و959 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 41.3 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 495050 وفاة.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى تسعة ملايين و815533 بعد تسجيل 78318 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 117786 بعد تسجيل 61 وفاة جديدة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين أن بر الصين الرئيسي سجل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد – 19 ) يوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 106073 .

وقالت اللجنة في تقريرها اليومي إن 40 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.