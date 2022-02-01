46 برنامجاً تدريبياً تقيمه جامعة شقراء للمجتمع خلال الشهر المقبل

أعلنت جامعة شقراء، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، عن تنظيم 46 برنامجًا تدريبيًا متنوعًا خلال شهر رجب القادم، وذلك بالتعاون مع كليات الجامعة، حيث تستهدف هذه البرامج خدمة أفراد المجتمع في النطاق الجغرافي للجامعة من منسوبي التعليم “معلمين ومعلمات”، وموظفين وطلبة وخريجين وأولياء أمور، وغيرهم من كافة شرائح المجتمع.

وتأتي هذه السلسة من البرامج التدريبية تجسيدًا لدور الجامعة الحيوي في خدمة المجتمع وتعزيز التواصل والشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني وأفراده لتحقيق التنمية المحلية المستدامة، حيث تشتمل على العديد من الدورات التي تهم فئات المجتمع منها؛ برنامج “مهارات” في كلية التربية بالمزاحمية.

وبرنامج “حماية لأسرة واعية” بكلية التربية بشقراء، والبرنامج الصحي المدرسي بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي، وبرنامج “توعية أطفالنا بفيروس كورونا” في كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالقويعية، وبرنامج “التطوع ورؤية 2030” بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بضرماء، وبرنامج “الإبداع في العمل” وبرنامج “تطوير الذات والمهارات الشخصية” في كلية إدارة الأعمال بعفيف.

كما تضم هذه السلسة برنامج “تأهيل معلمة الطفولة المبكرة” في كلية التربية بالدوادمي، وبرنامج مهارة لتطوير مهارات الحاسب الآلي في كلية الحاسب الآلي وتقنية المعلومات شقراء، وبرنامج منارة وعي في كلية العلوم والدراسات الإنسانية بعفيف، وبرنامج الرائد التقني في كلية العلوم والدراسات الإنسانية في عفيف.

هذا، وأشارت العمادة إلى أهمية المسارعة والتسجيل في الدورات التدريبية المطروحة لكل برنامج قبل اكتمال العدد، كما سيحصل المتدربون على شهادة حضور من عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة.