احتياطيات #السعودية تتصدر الدول العربية.. تعرف على #أسعار_الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022، وسط انخفاض الأسعار العلامية للمعدن الثمين.

وتتصدر السعودية الدول العربية باحتياطيات الذهب، حيث تمتلك المملكة 323.1 طن من المعدن النفيس، وذلك وفقا لأول تقرير لمجلس الذهب العالمي، في 2022.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الأربعاء ليسجل نحو 216.94 ريال (57.83 دولار).

ونزل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم الأربعاء، ليصل إلى 162.71 ريال (43.37 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم الأربعاء، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 126.55 ريال (33.73 دولار).

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم الأربعاء (الأكثر تداولا بالأسواق)، ليسجل نحو 189.83 ريال مقابل 190.31 ريال (50.75 دولار) بنهاية تداولات أمس الثلاثاء.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية اليوم نحو 6747 ريال (1798 دولارا)، وسعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 1519 ريالا (404.79 دولار).

وعالميا، انخفضت العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الآسيوية يوم الأربعاء بنسبة 0.17%، وجرى تداول العقود الآجلة للذهب في إبريل/نيسان على 1798.35 دولار للأوقية (الأونصة) وقت كتابة الخبر، بحسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية.

وتم تداول الذهب مسبقا على جلسة انخفاض 1797.65 دولار للأوقية (الأونصة)، ومن المتوقع أن يجد الذهب نقاط الدعم على 1780.60 دولار للأوقية ونقاط المقاومة على 1823.80 دولار للأوقية.

وبالنسبة لعقود مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ارتفع بنسبة 0.09% للمتاجرة به على 96.285 دولار.