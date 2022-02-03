93.4% نسبة التعافي من #كورونا بالسعودية.. وتسجيل 19.9 ألف حالة وفاة بالخليج

كشف مركز الإحصاء الخليجي، عن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون، والتي تجاوزت 104 ملايين جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية بلغت 93.4%، فيما أعلنت وزارة الصحة أنَّه تمَّ إعطاء أكثر من 57.5 مليون جرعة عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق.

وأوضح مركز الإحصاء عبر «تويتر»، أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الأربعاء، فإن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ (3179540) إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ (2907399) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (19906) حالة.

وأشار مركز الإحصاء، إلى أنَّ إجمالي اللقاحات المعطاة بدول مجلس التعاون بلغ (104401780)، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 93.4%، وفي دول الخليج مجتمعة 91.4%.

من جانبها، أوضحت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، أنَّ عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ (57578139) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق والمحافظات.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل 4092 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتسجيل 4604 حالة تعافٍ، وحالتي وفاة.