مدعومة بزيادة المبيعات.. ارتفاع أرباح “سابك” الفصلية بأكثر من الضعف

قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، إحدى أكبر شركات صناعة البتروكيماويات في العالم، اليوم الخميس إن صافي أرباحها الفصلية زاد أكثر من الضعف مقارنة معها قبل عام، مدعومة بارتفاع الأسعار والمبيعات.

وبلغ صافي ربح سابك بعد خصم الزكاة والضرائب 4.93 مليار ريال (1.31 مليار دولار) في الربع الرابع مقارنة مع 5.59 مليار ريال في الربع السابق و2.25 مليار ريال في الربع الرابع من 2020.

وبلغت الإيرادات خلال الربع 51.28 مليار ريال بارتفاع 56 بالمائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وتشير بيانات رفينيتيف إلى أن أرباح الربع الرابع تقل عن متوسط تقديرات المحللين بنسبة 10.4 بالمائة. لكن صافي الربح بعد خصم الزكاة والضرائب لعام 2021 بلغ 23.03 مليار ريال متجاوزا تقديرات المحللين البالغة 22.36 مليار ريال.

وتشكل النتائج إلى تحول ملحوظ عن صافي ربح 2020 والذي بلغ 70 مليون ريال.

وقالت سابك إن صافي الربح تأثر بتسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية وإعادة هيكلة بقيمة 760 مليون ريال وارتفاع في أعباء التمويل نتيجة لإعادة قياس مشتقات أداوت حقوق ملكية للعقود الآجلة المتعلقة باتفاقيات بعض المشاريع المشتركة بمبلغ 590 مليون ريال، والتي بطبيعتها غير نقدية.

وأشارت المجموعة المالية هيرميس إلى أثر أعباء التمويل الاستثنائية وقالت إن العام الحالي يبدو أكثر صعوبة مع ضغوط على هوامش ربح شركات الكيماويات العالمية بفعل تحسن المعروض وتراجع الطلب.

وقالت “على هذا الأساس، نعتقد أننا تخطينا ذروة النشاط حاليا ونتوقع أن تشهد الأرباح بعض التراجع في المستقبل”، على الرغم من أن سابك تستفيد تاريخيا من ارتفاع أسعار النفط.

وتراجعت أسهم سابك 1.3 بالمائة إلى 121.8 ريال بحلول الساعة 0915 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس. واستحوذت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو على حصة 70 بالمائة من أسهم سابك عام 2020 مقابل 69 مليار دولار.

وقالت سابك في بيان “منذ أن استحوذت أرامكو السعودية على 70 بالمائة من أسهم سابك وحتى نهاية عام 2021، بلغت القيمة التي حققتها سابك 1.76 مليار ريال (468 مليون دولار)”. وأشارت إلى أنها تهدف إلى تحقيق ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار من “إيجاد القيمة” بحلول عام 2025.