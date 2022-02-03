البورصات الخليجية تغلق مرتفعة.. و”السعودية” تتراجع بفعل جني الأرباح

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج مرتفعة اليوم الأربعاء، لكن البورصة السعودية ارتدت عن ثلاث جلسات من المكاسب وسط مبيعات لجني الأرباح.

واستقرت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بينما كان المستثمرون ينتظرون نتيجة اجتماع أوبك+ وبيانات رسمية أمريكية بشأن مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة.

وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة دبي الجلسة مرتفعا 0.1 بالمئة بدعم من صعود سهم بنك دبي الإسلامي 0.4 بالمئة.

وفي بورصة أبوظبي، أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم مرتفعا 0.2 بالمئة مع ارتفاع سهم مجموعة اتصالات 0.24 بالمئة.

وصعد المؤشر الرئيسي للأسهم القطرية 0.3 بالمئة تقوده زيادة 1.2 بالمئة في سهم مصرف الريان في حين قفز سهم المتحدة للتنمية 4.2 بالمئة قبيل الإعلان عن نتائجها.

وأغلق المؤشر القياسي للأسهم السعودية منخفضا 0.8 بالمئة متأثرا بهبوط سهم البنك السعودي للاستثمار 25.8 في المئة مع انتهاء أحقية الأسهم في توزيعات الأرباح.

ومن بين الخاسرين الآخرين، تراجع سهم البنك الأهلي السعودي 2.7 بالمئة على الرغم من الإعلان عن زيادة في أرباحه السنوية.

وقال محللون إن سوق الأسهم السعودية شهدت تصحيحا للأسعار بعد موجة صعود حاد، مع تحرك المستثمرين لتأمين مكاسبهم.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية مرتفعا 0.8 بالمئة مع صعود سهم فوري للمدفوعات الإلكترونية 5.7 بالمئة.