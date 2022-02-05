” #الضمان_الصحي” يحدد موقف #التكميم و #تصحيح_النظر في #الوثيقة_الموحدة

كشف مجلس الضمان الصحي، عن أن وثيقة الضمان الموحدة تغطي جراحة السمنة المفرطة عن طريق عمليات تكميم المعدة (Sleeve) فقط عند تجاوز كتلة الجسم 45 (BMI).

ووفقاً للوثيقة الموحدة لمجلس الضمان الصحي، فإنها لن تغطي المطالبات التي تنشأ عن أي معالجة تتعلق بالسمنة أو البدانة، ما عدا تكاليف تغطية عملية جراحة معالجة السمنة المذكورة، بحد أقصى 20 ألف ريال.

وفي شأنٍ آخر، قال حساب الضمان الصحي على تويتر، اليوم، رداً على أحد المتابعين، إن وثيقة الضمان الصحي الموحدة تستثني اختبارات وعمليات تصحيح النظر أو السمع والوسائل البصرية أو السمعية المساعدة.

وكان قد نوهّ المجلس، في وقتٍ سابق، إلى أن تعبئة نموذج الإفصاح الطبي الموحد بشكل صحيح، تضمن حصول المستفيد وأفراد أسرته على خدمات الرعاية الصحية، حسب منافع الوثيقة الموحدة.‎