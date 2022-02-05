متربعاً على قمة هدافي العالم.. #كريستيانو_رونالدو يكمل عامه الـ37

يحتفل العالم وعشاق الأرقام القياسية، ومحبو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ37، وهو يتربع على قمة هدافي العالم بـ803 هدفاً، أحرزها في المسابقات الرسمية مع النادي ومنتخب بلاده، فضلاً عن العديد من الأرقام القياسية على مدى الأعوام الماضية.

ليس غريباً أن يحقق رونالدو إنجازات غير مسبوقة فهو الهداف التاريخي لبطولة دوري الأبطال بإجمالي 140 هدفاً.

والأكثر تسجيلاً في البطولة في موسم واحد (17 هدفاً) وأكثر لاعب تسجيلاً في أكبر عدد من مباريات متتالية بالبطولة (11 مباراة)، وهو اللاعب الوحيد الذي سجل في 3 نهائيات للبطولة والأكثر فوزاً بنهائيات (5)، وما زالت القائمة تطول في كل عام.

كما يعد كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للمنتخبات، بعدما سجل مع منتخب البرتغال 115 هدفاً، كما حقق الفوز بـ5 كرات ذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم.

حصد رونالدو 32 بطولة خلال مسيرته، سواء على مستوى الأندية أو مع منتخب البرتغال، وتحقيق سلسلة لا حصر لها من الأرقام القياسية مع الأندية والشخصية أيضاً، والتي بدورها تغذي طموحه النهم ورغبته في التفوق.

ورغم اقترابه من خط النهاية في مسيرته الكروية، فإن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي يبدو بعيداً عن فكرة الاعتزال، بل ذهب إلى التصريح بأنه يرغب في الاستمرار بلعب كرة القدم حتى سن الأربعين.