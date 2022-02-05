بوحشية.. 100 شخص يضربون صحافياً بـ #قناة_الجزيرة!

إعتدى أكثر من 100 شخص بالضرب على صحافي بقناة الجزيرة القطرية، خلال عمله في تغطية تظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم.

وذكر الصحافي عبد الرؤوف طه علي، أنه تعرض للاعتداء الوحشي بالضرب من قبل مجموعة من أنصار مسيرة مؤيدة للجيش السوداني اليوم السبت 5 يناير 2022.

وقال صفحته على موقع فيسبوك : اثناء تغطيتنا لمسيرة مؤيدة للجيش، انهال علي اكثر من 100 شخص من أنصار المسيرة المؤيدة للجيش بالضرب بالعصي وبايديهم دون اسباب.. اكثر من مئة شخص في مواجهة شخص واحد اعزل.. هؤلاء مرتشين جبناء لو كانوا رجال لما واجهني في شكل مجموعات.

وقال: بعضهم سرق أموال من جيبي واخرون سعوا لسرقة هاتفي.. رموني في الأرض اكثر من ثلاثة مرات وهم ينهالون علي ضربا وركلا.

وفي ختام حديثه قال: المحزن بعضهم كان في عمر والدي وهم ينهالون علي بالضرب وانا ساقط أرضاً، تباً لهم.