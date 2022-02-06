سفارة #خادم_الحرمين_الشريفين في #المغرب: رحم الله #الطفل_ريان #وفاة_الطفل_ريان

نعت سفارة المملكة في المغرب، اليوم (الأحد)، وفاة الطفل ريان الذي توفي متأثرًا بجراحه التي لحقت به بعد سقوطه في البئر منذ 5 أيام.

وقدمت السفارة التعازي والمواساة لأسرة الطفل ريان والقيادة المغربية والشعب المغربي في وفاة الفقيد، مشيدة بالجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المغربية في سبيل إنقاذه، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وكان الديوان الملكي المغربي قد أعلن أمس (السبت)، وفاة الطفل ريان ضحية حـادث البئر بشفشاون المغربية بعد جهود مضنية حاولت فيها فرق الإنقاذ إخراجه، فيما أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس اتصالاً هاتفيًا بوالد ووالدة الطفل ريان وقدم لهما واجب العزاء.