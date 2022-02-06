أسعار_الذهب اليوم في #السعودية.. عيار 21 عند 190.73 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم، الأحد 6 فبراير/شباط 2022، رُغم تسجيل المعدن النفيس لمكاسب أسبوعية عالميًا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم، إلى نحو 217.98 ريال (58.13 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم، انخفاضًا، إلى نحو 6783.75 ريالًا (1809 دولارات).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم، نحو 1525.88 ريال (406.90 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولًا في الأسواق)، بداية تعاملات اليوم، إلى نحو 190.73 ريال (50.86 دولار).

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 عند فتح تعاملات اليوم في السعودية، إلى نحو 163.49 ريال (43.60 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية، فقد تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 127.16 ريال (33.91 دولار).

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب في ختام تداولات الأسبوع المنتهي بنسبة 0.20%، ليصل سعر الأوقية (الأونصة) لنحو 1807.8 دولار.

وقال إيليا سبيفاك الخبير في تداول العملات في ديلي فوركس إنه إذا شجع تقرير الوظائف الأمريكية الميل العام داخل مجلس الاحتياطي إلى تشديد السياسة النقدية فمن المفترض أن يؤدي ذلك إلى تراجع كبير في أسعار الذهب.

وارتفع الذهب بنحو 0.9% هذا الأسبوع حيث أدى تراجع الدولار إلى زيادة الإقبال على المعدن النفيس.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.47 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4% إلى 1029.49 دولار وزاد البلاديوم 0.9% إلى 2344.98 دولار.