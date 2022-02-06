آل جابر يؤكد لمنسق الشؤون الإنسانية في اليمن أهمية سرعة تمكين الخبراء من معاينة وصيانة خزان النفط صافر

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم مع منسق الشؤون الإنسانية في اليمن السيد ديفيد جريسلي.

وجرى خلال اللقاء إيضاح جهود المملكة في شتى المجالات لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق إضافةً إلى مناقشة أهمية سرعة تمكين الخبراء من معاينة وصيانة خزان النفط صافر.

كما نوقشت جهود المنظمات الإنسانية في اليمن والتأكيد على أهمية التركيز على المحافظات اليمنية الأشد حاجة للمساعدات، واتخاذ جميع الخطوات التي تضمن وصول المساعدات للمستفيد الحقيقي والمحتاج لها، كما نوقش استمرار الميليشات الحوثية في رفض وقف إطلاق النار واستهداف الأعيان المدنية وتجنيد الأطفال.