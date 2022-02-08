إيطاليا تعلن رغبتها في استضافة بطولة أوروبا 2032

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اهتمامه باستضافة بطولة أوروبا 2032 وأبلغ الاتحاد الأوروبي بذلك.

وقال “يويفا” في ديسمبر إن “الدول الراغبة في تنظيم بطولة أوروبا 2028 أو 2032 يجب أن تتقدم بطلب بحلول مارس “.

وسيتم الإعلان عن الملفات المقدمة في أبريل على أن يحسم “يويفا” مكان إقامة البطولة القارية في سبتمبر 2023.

وقال الاتحاد الإيطالي في بيان “في الأيام الأخيرة الماضية، عبّر الاتحاد الإيطالي للاتحاد الأوروبي عن رغبته في استضافة بطولة أوروبا 2032”.

وكانت إيطاليا تخطط في البداية لاستضافة بطولة أوروبا 2028 أو كأس العالم 2030، لكن الاتحاد الإيطالي قال إن تنظيم بطولة أوروبا 2032 سيمنح “جدولاً زمنياً أوسع” لتجديد البنية التحتية للملاعب.

ولم تُجدد بعض الملاعب الإيطالية منذ استضافة كأس العالم 1990، وهي آخر بطولة كبيرة لكرة القدم تقام في إيطاليا بمفردها.

وفازت إيطاليا على إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا 2020 الصيف الماضي، حيث أقيمت البطولة في مدن أوروبية عديدة، واستضافت روما أربع مباريات.