إيران تزعم امتلاكها صاروخا يمكنه بلوغ إسرائيل

زعم الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أنه تمكن من تطوير صاروخ أرض-أرض بإمكانه، وفق مداه المعلن، بلوغ إسرائيل.

وأفاد موقع “سباه نيوز” التابع للحرس الثوري بأن الصاروخ سمي “خيبر شكن”، ووصفه رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري بالصاروخ الاستراتيجي “البعيد المدى”.

وذكر موقع “سباه نيوز” أن مداه يصل إلى 1450 كيلومترا فيما يعمل على الوقود الصلب ولديه قدرة على المناورة لاختراق الأنظمة المضادة للصواريخ.

وأفاد الموقع أن “قدرته على المناورة وسرعته الفائقة تسمحان له ببلوغ أهداف بمدى 1450 كلم”.

وتقع الدولة العبرية على بعد مسافة تقل عن ألف كيلومتر عن حدود إيران الغربية.