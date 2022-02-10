تفاصيل.. الأنشطة النفطية تقفز بالاقتصاد السعودي

أظهرت تقديرات سريعة نشرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة سجل نموا إيجابيا بنسبة 6.8% في الربع الأخير من عام 2021 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.

ويرجع هذا النمو الإيجابي إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 10.8% ، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بمقدار 5% . كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعا قدره 2.4% .

وبالنسبة لعام 2021 ككل، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 3.3% مقارنة بالانخفاض الذي شهده عام 2020 والذي بلغ سالب 4.1% . وجاء تعافي الاقتصاد من أزمة كورونا مدعوما بنمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 6.6% ، كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية معدل نمو قدره 1.5% فيما حققت الأنشطة النفطية نموا بمقدار 0.2% .