الفرق العربية تبدأ المشوار بمرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

بعد أقل من أسبوع على انتهاء فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي اختتمت بالكاميرون يوم الأحد الماضي، وشهدت تتويج منتخب السنغال باللقب للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه في النهائي بركلات الترجيح على نظيره المصري، ستكون ملاعب القارة السمراء على موعد آخر من المنافسات بدءاً من غد الجمعة، حينما تنطلق مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتم تقسيم الأندية الـ16 المشاركة في دور المجموعات إلى 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية.

ويشارك في مرحلة المجموعات للمسابقة القارية 10 أندية عربية، هي الأهلي والزمالك المصريان، والترجي والنجم الساحلي التونسيان، والهلال والمريخ السودانيان، والوداد والرجاء البيضاوي المغربيان، وشباب بلوزداد ووفاق سطيف الجزائريان.

وتسعى الفرق العشرة إلى إهداء الكرة العربية لقبها السادس على التوالي في المسابقة، غير أن مهمتها لن تكون سهلة أمام باقي الفرق الأفريقية المشاركة في البطولة.

ومثلما كان الحال في النسخة الماضية، سيكون الأهلي، حامل اللقب في النسختين الأخيرتين وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 10 ألقاب، أبرز الغائبين عن مباريات الجولة الأولى، التي تجرى غداً الجمعة وبعد غد السبت، بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حالياً بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويلعب الأهلي، الذي ينافس على الميدالية البرونزية في المسابقة العالمية للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 2006 و2020، مع الهلال السعودي، بطل آسيا، بعد غد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وهو ما دفع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتأجيل لقاء الفريق المصري مع ضيفه المريخ السوداني في المجموعة الأولى، إلى 5 مارس المقبل.

وتشهد المجموعة ذاتها مواجهة ليست سهلة للهلال السوداني، الذي بلغ نهائي البطولة في نسختي 1987 و1992، مع مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، الفائز بالبطولة عام 2016، والذي دائماً ما يكون أحد المنافسين الأقوياء على اللقب.

وفي المجموعة الثانية، يستضيف الرجاء البيضاوي، الذي حمل كأس البطولة أعوام 1989 و1997 و1999، فريق أمازولو الجنوب أفريقي، الذي يشارك في هذا الدور بالمسابقة للمرة الأولى في تاريخه.

ويأمل الرجاء في المضي قدماً بالبطولة، من أجل صعود منصة التتويج للعام الثاني على التوالي، عقب فوزه في الموسم الماضي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب شبيبة القبائل الجزائري في المباراة النهائية.

وفي المجموعة نفسها، يحل فريق وفاق سطيف، الذي توج باللقب عامي 1988 و2014، ضيفاً على حوريا كوناكري الغيني، حيث يرغب الفريق الجزائري في الوقوف على أرض صلبة في مستهل مشواره بالمجموعة.

وتشهد المجموعة الثالثة مواجهة عربية خالصة بين النجم الساحلي، المتوج بالبطولة عام 2007، وضيفه شباب بلوزداد، الذي مازال يبحث عن لقبه الأول في أهم البطولات الأفريقية.

ويخوض الترجي، الذي يمتلك 4 ألقاب في البطولة، مواجهة أسهل نسبياً في المجموعة ذاتها، ضد ضيفه جوانينغ غالاكسي البوتسواني، الذي فجر مفاجأة قوية بعدما أطاح بفريق سيمبا التنزاني من دور الـ32 للبطولة.

ويلتقي الزمالك، الذي يحلم بالفوز بالبطولة للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ 20 عاماً، مع ضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي في المجموعة الرابعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين الوداد البيضاوي، الفائز بالبطولة عامي 1992 و2017، وضيفه ساجرادا إسبيرانسا الأنغولي.

ويتطلع الفريقان العربيان لحصد النقاط الثلاث من أجل تدعيم موقفهما مبكراً من التأهل لمرحلة خروج المغلوب في البطولة، لاسيما وأن المباراتين ستقامان على ملعبيهما.