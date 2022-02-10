وفاة عالم الفلك الكويتي #صالح_العجيري #وفاة_صالح_العجيري

توفي ‏عالم الفلك الكويتي صالح العجيري، أبرع ‏‏علماء الفلك في الخليج والعالم العربي، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 102 عام.

ولد عالم الفلك “العجيري” في 23 يونيو 1920، وتعلم اللغة العربية والفقه والحساب ومبادئ اللغة الإنجليزية وطرق مسك الدفاتر المتعلقة بعلم الحساب التجاري في الكتاتيب، ثم انتقل إلى مدرسة لتربية الأطفال أنشأها والده في الفترة من 1922 حتى عام 1928.

وتفتح ذهنه خلال دراسته، فنافس مدرسيه بالعلوم الحسابية، والتحق بالمدرسة المباركية في الكويت عام 1937، واستمر فيها حتى أتم بنجاح دراسة الصف الثاني الثانوي.

طلب العجيري علم الفلك في مختلف الدول، فسافر إلى مصر والسعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، والسودان، وتونس، والجزائر، والعراق، وغيرها.

له الكثير من المؤلفات التي تتناول موضوعات الفلك ومن إنجازاته تقويم العجيري المُسمى على اسمه، والذي يتميز بدقة حساباته، وقد اعتمدت دولة الكويت هذا التقويم رسمياً في جميع معاملاتها الرسمية. بحسب صحيفة “القبس الكويتية”.

وقدم “العجيري” الكثير لعلم الفلك بتقديمه هذا العلم للعرب والمسلمين المتخصصين منهم والباحثين أو الهواة وله الكثير من الإضافات العلمية في الفلك وعلومه من خلال أبحاثه العلمية والعديد من الكتب والمؤلفات والندوات والمحاضرات والبرامج التي قدمها في المراكز العلمية المتخصصة والأندية والمشاركات بفعاليات مختلفة في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية،

وحصل “العجيري” على منحه الدكتوراه الفخرية في العلوم عام 1981 من جامعة الكويت، وقلادة مجلس التعاون للعلوم عام 1988.