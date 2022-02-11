كريستيان إريكسن: غبت عن هذا العالم 5 دقائق!

أشار لاعب برينتفورد الإنجليزي، كريستيان إريكسن، إلى الأزمة القلبية التي تعرض لها مع منتخب الدنمارك خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية الماضية، موضحاً أنه يتذكر كل ما حدث باستثناء الدقائق الخمسة التي غاب فيها “عن هذا العالم”.

وأجرى اللاعب الدنماركي، الذي لم يحدد بعد موعداً معيناً لخوض أول مباراة مع الفريق، مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تناول فيها عودته إلى كرة القدم وما حدث في تلك المباراة بين الدنمارك وفنلندا في بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وقال إريكسن: أتذكر كل شيء باستثناء خمس دقائق، أتذكر رمية التماس والكرة التي اصطدمت بي في الركبة، ولا أعلم ما حدث بعد ذلك، استيقظت ووجدت العديد من الأشخاص حولي وضغط في صدري، حاولت التقاط أنفاسي، لم أكن أدرك ما حدث.

وأضاف: بدأت في التفكير إذا ما كان قد كسرت ساقي، حاولت تحريك جميع أعضاء جسدي لإدراك ما حدث، سمعت بعد ذلك في سيارة الإسعاف شخصاً يقول “كم المدة التي قضاها غائباً عن الوعي؟” ورد آخر “خمس دقائق”، هذه كانت المرة الأولى التي سمعت فيها ما حدث لي.