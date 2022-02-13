أول تعليق من عبدالعزيز الحمادي بعد فصله من منصب الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان

قدم عبدالعزيز الحمادي، المفصول من منصب الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان، اعتذاره عما حدث، بعد صدور قرار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بفصله من منصبه.

وكتب في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، اليوم: “عام ونصف جميلة واستثنائية قضيتها في منصة إحسان، أوصلت عطاءات أهل الخير إلى مستفيديها بكافة مناطق المملكة، بأفضل وأأمن الطرق وأكثرها شفافية.. وفي نفس الوقت الذي اجتهدت وجانبني الصواب واعتذر عما حدث؛ فقد سعدت لقوة الحوكمة التي تتميز بها منظومة إحسان”.

وأضاف: “مُمتن جدا لفريق إحسان الرائع، ولكل من ساهم في المنصة لإنجاحها، وستكون إحسان بنا جميعا بإذن الله مثالا عالميا يُحتذى”.

وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد، فصل الموظف عبد العزيز بن أحمد الحمادي، من منصب الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان للعمل الخيري، وذلك بسبب توجيه خطابات لبعض الجهات أشار فيها بما يفهم منه أن التبرعات للمنصة ترفع عنها تقارير بشكل دوري للقيادة بتلميح غير مباشر وغير مقبول، وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا حيث لا يرفع شيء بهذا الخصوص.