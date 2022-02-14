عاجل.. أمين محافظة جدة: البُعد الأمني والبنية التحتية المتهالكة أهم دوافع إزالة عشوائيات جدة

قال أمين محافظة جدة، صالح التركي، إن البُعد الأمني والبنية التحتية المتهالكة أهم دوافع إزالة عشوائيات جدة وأهداف خطة التطوير.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: “عدد الأحياء العشوائية المقرر تطويرها وإزالتها 64.. ومساحة الأحياء العشوائية 214 مليون متر منها 25 مليون بصكوك مملوكة لمواطنين والباقي أراضي حكومية”.

وأكد إزالة 12 حياً من أصل 64 حيا ومعظم سكانها غير سعوديين وخلال الخطة المقبلة ستتم إزالة 34 حيا، وتم تأجيل إزالة الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية من السعوديين لحين دراسة إمكانية تنظيمها.

وتالع: “الاحصائيات الأولية تشير إلى أن عدد السكان في الأحياء المقرر تطويرها وإزالتها “نصف مليون” نسمة، نسبة السعوديون فيها أقل من النصف”.