بالأرقام.. مدير شرطة #مكة يكشف عن جرائم خطيرة في عشوائيات #جدة

طمأن مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء صالح الجابري، الخائفين من انتقال بؤر الجريمة إلى أماكن أخرى بعد عمليات إزالة عشوائيات جدة، قائلا: المناطق الجديدة تحت السيطرة الأمنية الكاملة وكل المنقولين معروفين.

وقال إن الأحياء العشوائية كانت ملاذًا للاتجار بالبشر، ومنبعًا للجرائم، ومكمنًا للسرقات.

وأشار في لقاء مع الإعلامي عبدالله المديفر في قناة خليجية بأنه تم ضبط 60 مليون ريال كاش، وأكثر من 100 كيلو من الذهب، قيمتها تتجاوز أكثر من 50 مليون ريال، داخل هذه الأحياء، وكان جاريًا تهريبها خارج البلاد.

وبيَّن أنه تم ضبط عشرة ملايين ريال بمطار الملك عبدالعزيز، كانت في طريقها للشحن خارج البلاد. وأشار إلى أنه تم الاعتداء على صرافات من خلال جناة من هذه الأحياء، وأيضًا تم رصد عمليات إطلاق نار.