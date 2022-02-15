تعرف على #أسعار_الذهب في السعودية اليوم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية، الثلاثاء 15 فبراير/شباط 2022، تزامنًا مع صعود سعر الذهب الفوري في الأسواق العالمية.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم، إلى نحو 226.42 ريال (60.38 دولار).

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولًا في الأسواق)، بداية تعاملات اليوم، إلى نحو 198.12 ريال (52.83 دولار).

كما انتعش سعر جرام الذهب عيار 18 عند فتح تعاملات اليوم في السعودية، إلى نحو 169.82 ريال (45.28 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السعودية، فقد زاد سعر جرام الذهب عيار 14 خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 132.08 ريال (35.22 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم، ارتفاعًا، إلى نحو 7046.25 ريال (1879 دولارًا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية بمستهل تعاملات اليوم، نحو 1584.96 ريال (422.65 دولار).

وعالميًا، سجلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل في مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا بنسبة 0.59% أو ما يعادل 11 دولارًا، لتصل إلى 1880.40 دولار للأوقية.

وقد ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند تسوية تعاملات جلسة أمس الإثنين، مدعومة من تنامي المخاوف بشأن الصراع الروسي الأوكراني.

وشهدت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل أمس الإثنين، صعودًا بنسبة 1.5% أو ما يعادل 27.30 دولار لتصل إلى 1869.40 دولار للأوقية عند التسوية، وهو أعلى مستوى منذ أواخر نوفمبر.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية ارتفاعًا بنسبة 0.2% عند 96.286 نقطة.