عاجل : السفارة في #الكويت : إلغاء فحصPCR لجميع المحصنين القادمين

أعلنت السفارة في الكويت، عن إلغاء فحصPCR لجميع المحصنين القادمين

وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر عودة الدوام الحكومي 100 ٪؜ ابتداء من 13 مارس المقبل، مع استمرار إعفاء الحالات الصحية المزمنة والتقيد بالاحترازات الوقائية من لبس قناع الوجه واستخدام المطهرات وتعقيم المكاتب والتباعد الجسدي وعدم استخدام أدوات الغير.

وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية فإن المجلس استعرض في اجتماعه أمس الاثنين، إمكانية رفع القيود على غير متلقي اللقاح والاكتفاء بمسحة «Pcr» لدخول المجمعات.

ووافق مجلس الوزراء على السماح لغير المحصنين الدخول للمولات والمجمعات ودور السينما والمسارح الحفلات شرط عمل pcr قبل ٣ ايام من الدخول. كما تضمنت القرارات السماح للسفر للجميع بمن فيهم غير المحصنين.

كما وافق المجلس علي الغاء اشتراط فحص ال pcr للقادمين من الخارج.

يأتي هذا استجابة للتوصية النيابية الأولى التي نصت على رفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح والاكتفاء بفحص pcr لدخول المرافق العامة والمجمعات التجاري