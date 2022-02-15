أمانة الرياض توضح نتائح حملاتها في أحياء وسط العاصمة

أوضحت أمانة منطقة الرياض، أن الحملات الميدانية مستمرة لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة، بمشاركة 12 جهة حكومية، وذلك بهدف منع أي تجاوزات للأنظمة، وتحسين المشهد الحضري في نطاق الأحياء المحددة.

وأشارت الأمانة إلى أن الحملات المشتركة ضبطت خلال الأيام السبعة الماضية 212 عاملاً مخالفًا، وتزامن معها تنفيذ 156 جولة رقابية على المنشآت التجارية، نتج عنها تحرير 50 إشعار مراجعة ومخالفة، إلى جانب مصادرة 11,9 طناً من المواد الغذائية.

وأغلقت الحملات 35 موقعًا مخالفًا، وفصلت التيار الكهربائي والماء عن 18 مبنى غير نظامي، كما أتلفت 1172 قطعة عينية، و353 مادة غذائية غير صالحة للاستهلاك.

يذكر أن غرفة العمليات المشتركة تضم كلاً من إمارة منطقة الرياض، والأمانة وشرطة الرياض والمرور، والمديرية العامة للجوازات، والدفاع المدني، ووزارتي التجارة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى شركتي السعودية للكهرباء والمياه الوطنية.