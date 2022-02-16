انجاز سعودي عالمي مصدره #جامعة_الملك_سعود

حصل فريق طبي في مجال جراحة قاع الجمجمة بالمدينة الطبية في جامعة الملك سعود، على اعتماد جمعية قاع الجمجمة الأمريكية (North American Skull Base Society) كأول فريق متميز متعدد التخصصات لجراحات قاع الجمجمة خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

ويضم الفريق نخبة من الاستشاريين من مختلف التخصصات كالدكتور عبدالرزاق عجلان في جراحة المخ والأعصاب، ومن جراحة الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة بالمنظار الدكتور سعد الصالح، والدكتور أحمد الروقي، والدكتور سعود الرميح، والدكتور عبدالعزيز الرشيد، وجراحة الأذن الدكتور سلمان الحبيب.

بالإضافة إلى العلاج الإشعاعي الدكتور إياد السعيد والدكتور سيف الجباب، و من الغدد الصماء الدكتورة عائشة الخزيمي.

وأفاد استشاري جراحة المخ والأعصاب بالمدينة الطبية الجامعية الدكتور شريف الوتيدي، أن هذا الاعتماد هو امتداد للخدمات الصحية النوعية المقدمة في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود التي تعد من أعرق المراكز الطبية المرجعية لعلاج هذا النوع من الأورام في المملكة.

من جانبه أكد الدكتور عبدالعزيز الرشيد، أن المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تضم كوادراً طبية متميزة تدعمها أحدث الأجهزة الطبية الدقيقة لإجراء هذه العمليات المعقدة، كالجهاز الملاحي وجهاز الميكروسكوب المطور والمعدات الطبية المتخصصة للعلاج بالمناظير، بالإضافة إلى غرفة عمليات تحوي جهاز الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية التي تساعد الفريق الجراحي في إجراء الفحوصات اللازمة أثناء العملية الجراحية.

وأوضح الدكتور أحمد الروقي، أن هذا الفريق من الخبراء المتخصصين في جراحة قاع الجمجمة بالمدينة الطبية الجامعية يقومون بالإشراف على إجراء عمليات جراحية دقيقة، باستخدام تقنية المنظار عن طريق الأنف ويتم خلالها الوصول إلى أورام قاع الجمجمة بشكل مباشر ودقيق، مما يساعد على استئصالها بشكل آمن وعلى سرعة الاستشفاء بعد العملية, وبفضل الله ثم توفر هذه الخبرات والتقنيات أصبح المريض يخرج من المستشفى خلال فترة قصيرة.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور سيف الجباب استشاري العلاج الإشعاعي على توفر أحدث تقنيات العلاج الإشعاعي بالمدينة الطبية.

وتتوفر تقنيات متعددة، كتقنية الـCyberKnife التي توفر نوعاً متخصصاً من المعالجة الإشعاعية تسمى الجراحة الإشعاعية، حيث تستخدم لعلاج الأورام الحميدة والخبيثة وبدقة عالية.

وأشار الدكتور عبدالرزاق عجلان والدكتور سعد الصالح، إلى أن هذا الاعتماد جاء متوافقًا مع رؤية المملكة 2030 كأول مركز وفريق متكامل عالمي يحصل على هذا الاعتماد خارج أمريكا.

ويؤكد ما وصل إليه الجراح السعودي من مستوى علمي ومهني عالي يؤهله لإجراء أصعب العمليات الجراحية المتقدمة وأعقدها بنتائج مبهرة جعلت منه محط أنظار الأوساط الطبية العالمية.

مؤكدان أن هذا المستوى المتميز لم يكن ليحصل لولا توفيق الله ثم بالدعم الكبير من ولاة الأمر -حفظهم الله- في بناء الإنسان وتعليمه وتمكينه، إيماناً منهم بأن الاستثمار الأهم في أبناء هذا الوطن الغالي.