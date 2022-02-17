الجيش الأوكراني: #روسيا قصفت منطقة لوغانسك

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الخميس أن روسيا قصفت قرية في منطقة لوغانسك شرق البلاد.

ونفى الاتهامات باستهداف مواقع انفصالية في شرق البلاد، فيما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية النشاط العسكري الروسي قرب أوكرانيا على أشده.

وقال الضابط المسؤول عن التواصل مع وسائل الإعلام: على الرغم من حقيقة أن مواقعنا تعرضت لإطلاق نار بأسلحة محظورة، منها مدفعية عيار 122 ملليمترا، فإن القوات الأوكرانية لم تفتح النار ردا على ذلك.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن متمردين مدعومين من روسيا شرقي أوكرانيا اتهموا قوات حكومة كييف، الخميس، باستخدام قذائف مورتر لمهاجمة مناطق تحت سيطرتهم، وهو ما ينتهك اتفاقيات تهدف إلى إنهاء الصراع.