تراجع أسعار النفط يضغط على بورصات الخليج.. وأبوظبي تحقق ارتفاعا قياسيا

تضررت أسواق الأسهم في الخليج من تراجع أسعار النفط اليوم الخميس لكن مؤشر بورصة أبوظبي بلغ ارتفاعا قياسيا لليوم الثاني على التوالي.

وتراجعت أسعار النفط اليوم الخميس مع دخول محادثات لإحياء الاتفاق النووي مع إيران مراحلها الأخيرة لكن التوتر بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا حد من الخسائر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة “في خضم المراحل النهائية” من المحادثات غير المباشرة مع إيران التي تستهدف إنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015 والذي يحد من أنشطة طهران النووية.

وفي أبوظبي استقر مؤشر البورصة لكنه أغلق على مستوى قياسي بلغ 9208.

ونزل المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية 0.1 في المائة.

وكان المؤشر ارتفع أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ 16 عاما عند الإغلاق.

وقال وائل مكارم كبير محللي السوق لدى إكسنس “سوق الأسهم السعودية شهدت ضغوطا بعد أن بلغت ذروة جديدة منذ 2006 إذ أن أسعار النفط قد تشهد بعض التراجع مع دخول النفط الإيراني السوق قريبا.

لكن سوق الأسهم ظلت قوية اقتصاديا”.

وارتفع سهم شركة علم السعودية للأمن الرقمي بنحو 19 بالمائة بعد يوم من إدراجه في البورصة.

وزاد سهم شركة الخزف السعودي 1.2 بالمائة.

وارتفع مؤشر سوق دبي الرئيسي بعض الشيء مدعوما بمكاسب القطاع العقاري لكن تراجع القطاع المالي وقطاع الخدمات التجارية أثر على الاتجاه العام.

وفي قطر أغلق مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية مستقرا.

وخارج منطقة الخليج نزل المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 0.3 بالمائة بعد ارتفاعه في الجلستين السابقتين.