رويترز: اتفاق نووي يتضمن إيقاف #إيران لأنشطة تخصيب اليورانيوم يلوح في الأفق

رغم عدم ثقة الدول الأوروبية في التزام السلطات الإيرانية، إلا أنه يلوح في الأفق اتفاق نووي جديد يتضمن إيقاف إيران لأنشطة تخصيب اليورانيوم، وفقا لوكالة رويترز.

وأكدت مصادر في فيينا تسليم النسخة النهائية للاتفاق النووي الجديد لعواصم الدول المعنية وهي موسكو وبكين وواشنطن ولندن وباريس وبرلين، للاطلاع عليها قبل الإعلان الرسمي عن الاتفاق بشأن ملف إيران النووي وعودة الولايات المتحدة الأمريكية إليه.

وتنفذ مسودة الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى على مراحل وتنص مسودة الاتفاق على تجميد إيران، أنشطة تخصيب اليورانيوم، فوق 5%”.

وتشمل الخطوات الأولى، رفع التجميد عن الأرصدة الإيرانية، والإفراج عن السجناء، مؤكدة أنه سيتم التعامل مع رفع العقوبات الرئيسية، بما فيها إعفاءات النفط الإيراني، في وقت لاحق.

يأتي ذلك فيما ينتقد نواب جمهوريون تعاطي الرئيس الأمريكي جو بايدن مع إيران ويطالبون بالحزم تجاهها.