النيابة العامة توضح عقوبة التحرش على متن الطائرة

أوضحت النيابة العامة،اليوم، عقوبة ارتكاب جرائم بعينها فوق متن أي طائرة، مثل التحرش أو الاعتداء أو العنف البدني و الممارسات المخلة بالآداب

وقالت النيابة العامة في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”يُحظر ارتكاب أي أفعال على متن الطيران المدني تنطوي على عنف بدني أو الاعتداء أو التحرش أو الممارسات المخلة بالآداب العامة تجاه أحد ركاب الطائرة أو أي من أعضاء طاقمها.

و أكدت النيابة العامة أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

و أكدت النيابة العامة في محتوى مرئي “انفوجراف” أن عقوبة من يتحرش أو من يرتكب جريمة الاعتداء على أي شخص على متن الطائرة أو على طاقمها أو يصدر منه فعل مخل للآداب يعاقب بالسجن 5 سنوات و غرامة تصل إلى 500 ألف ر يال