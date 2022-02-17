عاجل .. تقارير مصرية: النصر يخطف حارس منتخب مصر

كشفت تقارير صحفية مصرية، عن توصل نادي النصر بشكل نهائي ورسمي لاتفاق مع حارس المنتخب المصري، لضمه في صفقة انتقال حر بداية من الصيف المقبل.

وذكرت صحف مصرية، أن إدارة النصر، توصلت بصفة نهائية لاتفاق لضم، محمد أبو جبل الحارس الدولي المصري الشهير بـ«جاباسكي»، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان مصدر داخل النصر السعودي ذكر في تصريحات سابقة لصحيفة الوطن المصرية، منذ ساعات بأن هناك انقساما في إدارة نادي النصر السعدي، ما بين التعاقد مع محمد أبوجبل حارس الزمالك، ومحمد الشناوي حارس النادي الأهلي، إلا أن كفة الأول كانت الأقوى بسبب عقده الأقل نسبيًا عن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، وهو ما حدث بالفعل حسب ما ذكرته الصحيفة السعودية.