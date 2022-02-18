بدء التقديم ببرامج الدراسات العليا في #جامعة_حفر الباطن

أعلنت جامعة حفر الباطن ممثلة في عمادة الدراسات العليا اليوم،خطتها الزمنية للتقديم على برامج الدراسات العليا للعام الدراسي 1444هـ، الذي سيبدأ بتاريخ 19 رجب 1443هـ الموافق 20 فبراير 2022م لمدة خمسة أيام عبر البوابة الإلكترونية للجامعة: https://www.uhb.edu.sa

وأوضحت الجامعة أن برامج القبول لدرجة الماجستير ستكون في تخصص:

إدارة الخدمات الصحية / الرعاية الحرجة/ الإدارة والقيادة في التمريض/ القيادة التربوية/

المناهج وطرق التدريس/ التوجيه والإرشاد التربوي/ الطفولة المبكرة.

إدارة الأعمال التنفيذي / الخدمة الاجتماعية العامة/الرياضيات/ درجة الدبلوم العالي في تخصص إدارة الموارد البشرية، المحاماة .