انخفاض العقود الآجلة للخام.. وتحذيرات من “صدمة في الأسعار”

انخفضت العقود الآجلة للخام، اليوم الجمعة، دولارين، وسط تحذيرات من ارتفاع الأسعار، بسبب أخبار غزو روسيا لأوكرانيا.

وقالت “رويترز” إن العقود الآجلة للخام الأمريكي انخفضت بما يعادل دولارين، إلى 89.76 دولارا للبرميل، فيما انخفضت أيضا العقود الآجلة لخام برنت، بقيمة دولارين أيضا، إلى 90.97 دولارا للبرميل.

من جانبها؛ حذرت مؤسسات بحثية من ارتفاع أسعار النفط في حال تنفيذ روسيا لمخاوف المجتمع الدولي، وغزت أوكرانيا.

وتوقع معهد “إيفو”، وهو مؤسسة ألمانية خاصة بـ البحوث الاقتصادية، أن تحدث صدمة حال حدوث غزو، ولو بشكل مؤقت، وهو ما من شأنه التأثير على القطاع الصناعي الألماني والأسر في البلاد.

وقال كليمنس فوست، رئيس معهد “إيفو”، إنه يستبعد توقف واردات الطاقة من روسيا إلى أوروبا، مؤكدا أن هناك اعتماد متبادل بين الجانبين، فبينما تحتاج روسيا إلى المال، لا يمكن لـ أوروبا الاستغناء عن الغاز الروسي.

من جانبها، حذرت ليزاندرا فلاخ، خبيرة شؤون التجارة الخارجية لدى مؤسسة “إيفو”، من أن العقوبات على روسيا لها تأثيرها على ألمانيا، وعلى الدول المتعاونة معها.

وأشارت “فلاخ” إلى أن العقوبات ضد روسيا، والمفروضة عليها بسبب احتلال شبه جزيرة القرم؛ أسفرت عن تقليص الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بمقدار نحو 5 مليارات يورو، وهو ما يعادل 0.16% سنويا.

إلا أنها عادت وأكدت أن تلك العقوبات لها تأثيرها على روسيا أيضا؛ إذ بلغت نسبة الأضرار التي لحقت بموسكو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.