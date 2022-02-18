السعودية تسمح بتداول عقود الخيارات في سوق الأسهم لـ 10 شركات

تعتزم المملكة العربية السعودية السماح بتداول عقود الخيارات، على أسهم محددة، خلال الأسبوعين المقبلين، بهدف تحسين السيولة في السوق المالية السعودية، بحسب ما نشرت وكالة “بلومبرج”.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة – لم تسمها – قولها إن “تداول”، سوق الأوراق المالية السعودية، سوف تسمح قريبا بتداول عقود الخيارات على أسهم 10 شركات بصورة أولية، على أن يتم تسجيل المزيد من الأسهم حال تحقيق معايير محددة.

وأوضحت “بلومبرج” أن القرار يعكس اتجاه المملكة لتحرير سوق الأسهم السعودية، لتشجيع الاستثمار الأجنبي فيها.

وكانت المملكة، وهي واحدة من أكبر أسواق الأسهم المغلقة في العالم كله، قد فتحت السوق المالية السعودية، لزيادة مشاركة المستثمرين الأجانب، منذ خمس سنوات.

كما سمحت السعودية، في وقت لاحق، للمستثمرين الأجانب بشراء الأسهم، في عمليات الطرح العام الأولي للشركات السعودية.

وكانت السوق المالية السعودية قد طرحت نحو 26 شركة قيمتها 18 مليار ريال في 2007، ومنذ بداية 2008 وحتى النصف الأول منه تم طرح 8 شركات بقيمة 25 مليار ريال.