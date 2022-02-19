هل العمل في ‎#يوم_التأسيس يتم بأجر إضافي؟ “الموارد البشرية” تجيب

“هل يحق للمنشأة جعل الموظف يعمل في إجازة يوم التأسيس لمصلحة العمل ويتم تعويض الموظف عن هذا اليوم، خصوصاً الذين يعملون في المولات والمحال التجارية؟”، سؤال طرحه أحد المتابعين عبر حساب العناية بالعملاء التابع لوزارة الموارد البشرية على “تويتر”.

وجاء رد الحساب أن جميع ساعات العمل أيام العطل والأعياد إضافية، يجب على صاحب العمل دفع أجراً إضافياً للعامل يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50 % من أجره الأساسي، وذلك وفقاً للمادة 107 من نظام العمل”.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد ردت، في وقت سابق، على شكوى بشأن رفض مؤسسة إعطاء منسوبيها إجازة في يوم التأسيس، مؤكدة أن هذا اليوم، الموافق 22 فبراير كل عام، يعد إجازة رسمية لجميع العاملين، سواء في القطاعين العام أو الخاص.