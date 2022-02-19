مجموعة “السبع”: نشعر بقلق بالغ إزاء التهديد العسكري الروسي لـ “أوكرانيا”

قال وزراء خارجية مجموعة السبع،اليوم،إن الانتشار العسكري الروسي هو أكبر انتشار عسكري في القارة الأوربية منذ نهاية الحرب الباردة

وأضاف وزراء”السبع”: “مازلنا نشعر بقلق بالغ إزاء التهديد العسكري الروسي لأوكرانيا

ودعى الاجتماع روسيا إلى اختيار مسار الدبلوماسية وسحب قواتها من المناطق الحدودية مع أوكرانيا

وقال وزراء خارجية مجموعة السبع: يجب ألا تشك روسيا في أن أي عدوان عسكري آخر ضد أوكرانيا سيكون له عواقب وخيمة

و أكدوا أن ارتفاع وتيرة انتهاكات وقف إطلاق النار على خطوط التماس شرقي أوكرانيا خلال الأيام الأخيرة مقلقة للغاية

ودعوا روسيا لممارسة نفوذها على الانفصاليين لممارسة ضبط النفس ووقف التصعيد

وأدانوا استمرار روسيا في تسليم جوازات سفر روسية إلى سكان المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة شرقي أوكرانيا